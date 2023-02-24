Video Yaşam Elazığ'ı tedirgin eden görüntü: Zemin sıvılaşması Palu’da da görüldü | Video
Elazığ'ı tedirgin eden görüntü: Zemin sıvılaşması Palu’da da görüldü | Video

Elazığ'ı tedirgin eden görüntü: Zemin sıvılaşması Palu’da da görüldü | Video

24.02.2023 | 12:23

Elazığ’da geçtiğimiz günlerde yaşanan depremlerin ardından Yolüstü köyünde meydana gelen zemin sıvılaşması bu kez de Palu’da görüntülendi.

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