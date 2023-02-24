Elazığ'ı tedirgin eden görüntü: Zemin sıvılaşması Palu’da da görüldü | Video

Elazığ’da geçtiğimiz günlerde yaşanan depremlerin ardından Yolüstü köyünde meydana gelen zemin sıvılaşması bu kez de Palu’da görüntülendi.