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OTOMATİK OYNAT
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01:07
Elazığlı balıkçılar, olta ile 1.5 metrelik balık tuttu | Video 16.10.2022 | 08:51
01:29
Adana’da alüminyum fabrikasında yangın | Video 16.10.2022 | 08:58
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Manavgat'ta korkutan hortum kamerada | Video 16.10.2022 | 08:51
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Meksika’da kamyon çarşıya daldı: 8 yaralı | Video 15.10.2022 | 22:33
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Ayva toplamak için çıktığı ağaçta fenalaşıp, öldü | Video 15.10.2022 | 22:03
01:20
Hatay'da muhtarın motosikletini çalan hırsız yakalandı | Video 15.10.2022 | 21:24
03:46
Taksim’de yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı | Video 15.10.2022 | 20:57
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Kavgada vuruldu, yaralı halde eve gitti; o anlar kamerada | Video 15.10.2022 | 18:57
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İstanbul'da inanılmaz görüntü: Atatürk Köprüsü'nden atla geçti | Video 15.10.2022 | 18:35
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Kimi arabanın üzerine çıktı, kimi levyeyle ayırmaya çalıştı | Video 15.10.2022 | 15:45
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Ahmet’in ihbarı 4 yavruyu kurtardı! | Video 15.10.2022 | 15:39
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Yağışlı hava kazayı beraberinde getirdi: 1 yaralı | Video 15.10.2022 | 15:17
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Çocuk oyuncağından uyuşturucu çıktı: 1 şüpheli yakalandı | Viddeo 15.10.2022 | 15:17
Elazığ’da iki arkadaş olta ile 55 kilo ağırlığında 1.6 metre uzunluğunda turna balığını tuttu.