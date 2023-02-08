Elbistan’da enkaz altında kalan kişi 59 saat sonra kurtarıldı | Video
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ekipler, 1 kişiyi depremden yaklaşık 59 saat sonra sağ olarak çıkardı. Yaralı olarak çıkarılan 23 yaşındaki Danyal Budak ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Danyal Budak’ın kurtarıldıktan sonra sedye ile ambulansa götürüldüğü o anlar dron ile havadan görüntülendi.
Enkazdan sağ çıkarılan ve ambulansa konularak hastaneye götürülen 23 yaşındaki Danyal Budak'ın sedye ile taşındığı anlar dron ile havadan görüntülendi.
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