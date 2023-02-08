Elbistan’da enkaz altında kalan kişi 59 saat sonra kurtarıldı | Video 08.02.2023 | 16:24 Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde ekipler, 1 kişiyi depremden yaklaşık 59 saat sonra sağ olarak çıkardı. Yaralı olarak çıkarılan 23 yaşındaki Danyal Budak ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, Danyal Budak’ın kurtarıldıktan sonra sedye ile ambulansa götürüldüğü o anlar dron ile havadan görüntülendi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kahramanmaraş'ta 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından ekiplerin hummalı arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. AFAD koordinesinde yapılan arama kurtarma çalışmalarında Elbistan Emniyet Caddesi üzerinde yıkılan 6 katlı binanın enkazından gece saat 03.30 sıralarında ses duyması üzerinde çalışmaları yoğunlaştırdı. Ekiplerin yaptıkları yaklaşık 12 saatlik çalışmaları sonucunda 23 yaşındaki Danyal Budak deprem nedeniyle yıkılan bina enkazından yaklaşık 59 saat sonra sağ olarak çıkardı. Yaralı olarak çıkarılan Budak daha sonra ambulans ile hastaneye kaldırıldı.Enkazdan sağ çıkarılan ve ambulansa konularak hastaneye götürülen 23 yaşındaki Danyal Budak'ın sedye ile taşındığı anlar dron ile havadan görüntülendi.