Elbistan’da ticaretin kalbinin attığı caddelerdeki yıkımın boyutu böyle görüntülendi | Video
Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki deprem sonrasında ticari hayatın merkezi konumundaki caddelerde oluşan yıkım ve enkaz kaldırma çalışmaları FPV dronla görüntülendi.
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