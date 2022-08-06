Elektrik direğindeki kablolar havai fişek gibi patladı | Video

Aksaray’da elektrik direğinde şase yapan kablolar adeta havai fişek patlaması gibi bir görüntü oluştururken, direğin çevresindeki arazide çıkan ot yangını itfaiye tarafından söndürüldü.

Olay, Hasas Mahallesi Cuma Semt Pazarı karşısında bulunan boş arazide yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arazide ot yangını ihbarı üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri söndürme çalışması yaparken, elektrik direğinde şase yapan kablolar adeta havai fişek patlaması gibi bir görüntü oluşturdu. Patlama ve yangın söndürme çalışması ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla tamamen söndürüldü.