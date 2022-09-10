Elektrik direğine çarpan kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video

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Samsun’da beton elektrik direğine çarparak hurdaya dönen kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Olayın 112'ye bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, polis, itfaiye ve elektrik arıza ekibi sevk edildi. Elektrik direğindeki akımın kesilmesiyle birlikte itfaiye ekipleri alevlere kısa sürede müdahale ederek yangını söndürdü.
Kazada ikiye bölünen Ford Transit araçtan fırlayan Eyüp Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü ise yaralandı. Yaralı sürücü sağlık ekipleri tarafından Terme Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybeden Eyüp Öztürk'ün ise 1 ay sonra baba olacağı öğrenildi.
Yaklaşık 2 saat trafiğe kapalı olan Samsun-Ordu karayolu, elektrik direğinin ve hurdaya dönen aracın yoldan kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.