Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı | Video
Antalya'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı. Araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı ve hurdaya dönen otomobilin çarptığı elektrik direğindeki tellerin kısa devre yapması nedeniyle mahallede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.
KAZA NEDENİYLE ELEKTRİKLER KESİLDİ
Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü M.İ. ve ismi öğrenilemeyen yolcu konumundaki bir kişi yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan araç sürücüsü M.İ.'nin yapılan kontrollerde 295 promil alkollü olduğu öğrenildi. Öte yandan otomobilin çarptığı elektrik direğindeki tellerin kısa devre yapması nedeniyle mahallede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Kaza nedeniyle devrilme derecesinde eğilen elektrik direğini kontrol amacıyla bölgeye gelen AEDAŞ ekipleri onarım çalışması yaptı.
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