Video Yaşam Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı | Video
Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı | Video

Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü: 2 yaralı | Video

06.02.2025 | 09:51

Antalya'da alkollü sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğine çarptı. Araçta bulunan 2 kişinin yaralandığı ve hurdaya dönen otomobilin çarptığı elektrik direğindeki tellerin kısa devre yapması nedeniyle mahallede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı.

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Kaza, saat 23.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Çağlayan Mahallesi Yalı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 07 BKH 501 plakalı Fiat marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yol kenarındaki bir ikamete ve işletmeye girmekten kıl payı kurtulurken yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durabildi. Yol boyunca aracın çeşitli parçalarının etrafa dağıldığı görüldü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

KAZA NEDENİYLE ELEKTRİKLER KESİLDİ
Hurdaya dönen araçta bulunan sürücü M.İ. ve ismi öğrenilemeyen yolcu konumundaki bir kişi yaralandı. Vatandaşların yardımıyla araçtan çıkartılan 2 kişi 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kazayı hafif yaralı olarak atlatan araç sürücüsü M.İ.'nin yapılan kontrollerde 295 promil alkollü olduğu öğrenildi. Öte yandan otomobilin çarptığı elektrik direğindeki tellerin kısa devre yapması nedeniyle mahallede kısa süreli elektrik kesintisi yaşandı. Kaza nedeniyle devrilme derecesinde eğilen elektrik direğini kontrol amacıyla bölgeye gelen AEDAŞ ekipleri onarım çalışması yaptı.
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