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OTOMATİK OYNAT
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Elektrik direğine sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı | Video 05.04.2022 | 20:49
01:33
Diyarbakır merkezli eş zamanlı tefeci operasyonu: 34 gözaltı | Video 05.04.2022 | 16:24
05:15
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Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı | Video 05.04.2022 | 15:46
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Gazeteci Rauf Gerz'in ölümüne yol açmıştı! İşte o kaza anı | Video 05.04.2022 | 13:59
01:52
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Şarampole uçan aracın sürücüsü hayatını kaybetti | Video 05.04.2022 | 12:05
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Tuzla'da valizlere doldurulan 190 kilogram hint keneviri yakalandı | Video 05.04.2022 | 12:06
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Ankara'da fuhuş ve uyuşturucu ticareti yapan örgüt çökertildi 05.04.2022 | 11:27
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01:23
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu! Bavul bavul zehirle yakalandılar 05.04.2022 | 11:18
Elektrik direğine sıkışan ineği AFAD ekipleri kurtardı.