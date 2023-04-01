Elektrik hattı tamiri için için kazı yapılırken göçük oluştu altında kalan 4 işçi böyle kurtarıldı | Video
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, elektrik hattı onarımı sırasında yaşanan göçük altında kalan 4 işçi kurtarıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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