Video Yaşam Elektrik kabloları patladı: Mahalleli karanlığa gömüldü | Video
Elektrik kabloları patladı: Mahalleli karanlığa gömüldü | Video

Elektrik kabloları patladı: Mahalleli karanlığa gömüldü | Video

14.07.2023 | 13:39

Sultangazi'de bir mahalleye enerji veren kablolarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangı sırasında kablolar patlarken, karanlığa gömülen mahalleye yaklaşık 1 saat boyunca enerji verilemedi.

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Olay saat 22.00 sırlarında Sultangazi'deki Yayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mahallenin elektrik enerji ihtiyacını karşılayan hatta bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Durumu fark eden vatandaşlar elektrik firmasına ve itfaiye ekiplerine haber verirken, tutuşan kablolar havai fişek gibi patlatırken kablolardan sıçrayan kıvılcımlar geceyi aydınlattı. Yaşanan olay mahallede büyük paniğe neden olurken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı. Ardından ise elektrik ekipleri kablolara gelen enerjiyi keserek bakım çalışması gerçekleştirdi. Yanan kablolar değiştirildikten yaklaşık 1 saat sonra mahalleye tekrar elektrik verilebildi.

OLAY ANI KAMERADA
Yaşanan olayın ardından elektrik kablolarındaki patlamalar ve kıvılcımların geceyi aydınlattığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde elektrik kablolarının patladığı ve çıkan kıvılcımlar nedeniyle gökyüzünün aydınlandığı görülüyor.

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