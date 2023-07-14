Elektrik kabloları patladı: Mahalleli karanlığa gömüldü | Video
Sultangazi'de bir mahalleye enerji veren kablolarda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangı sırasında kablolar patlarken, karanlığa gömülen mahalleye yaklaşık 1 saat boyunca enerji verilemedi.
OLAY ANI KAMERADA
Yaşanan olayın ardından elektrik kablolarındaki patlamalar ve kıvılcımların geceyi aydınlattığı anlar cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde elektrik kablolarının patladığı ve çıkan kıvılcımlar nedeniyle gökyüzünün aydınlandığı görülüyor.
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