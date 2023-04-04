Video Yaşam Elektrik panosundan çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü | Video
Elektrik panosundan çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü | Video

Elektrik panosundan çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü | Video

04.04.2023 | 08:21

Kocaeli’de 4 katlı binanın zemin katındaki elektrik panosunda çıkan yangın bina sakinleri ve mahalleliyi sokağa döktü. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken ekipler yangını kısa sürede söndürdü.

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Yangın, İzmit ilçesi, Turgut Mahallesi, Kanarya Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın zemin katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre zemin kattaki elektrik panosunda yangın çıktı. Dumanları fark eden bina sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezine ihbar vermesiyle olay yerine itfaiye, sağlık polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Hızla tedbir alan SEDAŞ ekipleri ise olumsuzluk meydana gelmemesi adına binaya giden elektriği kesti. Yangın sebebiyle binanın içine dolan dumanlar itfaiye ekiplerince tahliye edilirken, bina sakinleri panikleyerek dışarıya çıktı. Yaşanan hareketli dakikalar çevre ikametlerdeki vatandaşları da sokağa döktü. Yangın ve dumandan kimsenin etkilenmediği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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