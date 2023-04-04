Elektrik panosundan çıkan yangın mahalleliyi sokağa döktü | Video
Kocaeli’de 4 katlı binanın zemin katındaki elektrik panosunda çıkan yangın bina sakinleri ve mahalleliyi sokağa döktü. Vatandaşlar korku dolu anlar yaşarken ekipler yangını kısa sürede söndürdü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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