Video Yaşam Elektrik tellerindeki patlama vatandaşları korkuttu | Video
Elektrik tellerindeki patlama vatandaşları korkuttu | Video

Elektrik tellerindeki patlama vatandaşları korkuttu | Video

07.08.2023 | 18:41

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde elektrik direklerinde bulunan teller kısa devre yapınca patlama yaşandı. Meydana gelen patlama pazar yerindeki vatandaşları korkuttu.

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