Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video

Sinop'ta elektrik tellerine asılı kalan martı, Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Zeytinlik Mahallesi'nde bir martının elektrik tellerine takıldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine mahalleye Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri gönderildi. Bölgeye gelen ekipler önce elektrik akımını kesti, ardından da martıyı takıldığı tellerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen martı, doğaya salındı.