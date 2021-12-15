Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:28
01:20
02:35
Lüks aracı saniyeler içinde böyle soydular | Video 15.12.2021 | 09:49
00:42
00:41
Ailece uyuşturucu ticaretine polis operasyonu | Video 15.12.2021 | 09:38
02:28
Yolcunun koltukta unuttuğu telefonu çalan taksici kamerada | Video 15.12.2021 | 09:31
01:40
Sinir krizi geçirince kendisini otel odasına kilitledi | Video 15.12.2021 | 09:26
01:41
Müşterinin unuttuğu cep telefonunu alan taksici kamerada | Video 15.12.2021 | 09:25
00:19
Ölümle burun buruna geldiler: Dehşet anları kamerada | Video 15.12.2021 | 09:24
03:50
Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbarların neredeyse yarısı asılsız | Video 15.12.2021 | 09:17
02:27
02:26
İstanbul'da yağmurun etkisiyle ulaşımda yoğunluk yaşanıyor | Video 15.12.2021 | 09:06
00:39
01:32
Elektrik tellerine takılan martı itfaiye ekiplerince kurtarıldı | Video 15.12.2021 | 08:40
00:41
Şiddetli kar yağışı nedeniyle Uludağ'da yollar kapandı | Video 15.12.2021 | 01:21
00:09
Trafikte makas atan sürücüye bin 627 TL ceza | Video 14.12.2021 | 21:03
25:26
05:33
01:21
Çanakkale’de şiddetli yağış sebebiyle yolları su bastı | Video 14.12.2021 | 17:48
01:12
Edremit’te dev dalgaların dövdüğü kordon çöktü | Video 14.12.2021 | 17:42
Sinop'ta elektrik tellerine asılı kalan martı, Sinop Belediyesi İtfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Zeytinlik Mahallesi'nde bir martının elektrik tellerine takıldığını gören vatandaşlar, durumu yetkililere haber verdi. İhbar üzerine mahalleye Sinop Belediyesi İtfaiye ekipleri gönderildi. Bölgeye gelen ekipler önce elektrik akımını kesti, ardından da martıyı takıldığı tellerden kurtardı. Sağlık durumu iyi olduğu belirlenen martı, doğaya salındı.