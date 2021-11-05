Elektrik tellerine takılı kalan paraşüt pilotu kurtarılmayı bekledi

Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde yamaç paraşütüyle atlayan paraşütçü elektrik tellerine takılarak yaralandı. Bölgeye sevk edilen ekiplerinin yardımıyla paraşüt pilotu kurtarıldı.

Eğitim uçuşu için Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi Uçmakdere mahallesine gelen Serkan Kılıç, paraşütüyle 600 metreden atlayış yaptı. Atlayış yapan paraşütçü bir süre sonra elektrik tellerine takılarak asılı kaldı. O sırada alanda bulunan yamaç paraşütü pilotları Ali Sıralı ve Hasan Özer'in müdahalesi ile tellerden kurtarılan Kılıç, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.TREDAŞ ekipleri de bölgeye gelerek, gerekli önlemler alındıktan sonra tellere takılan paraşüt çıkartıldı.