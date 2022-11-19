Elektrik trafosu küçük çocuğun yüzünde bomba gibi patladı! Korku dolu anlar kamerada | Video
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Esenyurt’ta 4 yaşındaki bir çocuk elindeki çatalı elektrik trafosunun içine soktu. O sırada trafo çocuğun yüzünde patladı. Küçük çocuk hastaneye kaldırılırken, yaşanan dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı.
YAŞANAN O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
Esenyurt Battalgazi Mahallesi'nde 4 yaşındaki Çınar S.'nin elindeki çatalı trafoya soktuğu ve trafonun patladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, küçük çocuğun elindeki çatalı trafoya soktuğu, kısa süre sonra trafoda patlama meydana geldiği, küçük çocuğun etrafa koşturduğu görülüyor. O sırada çevredeki vatandaşların ve çocuğun ailesinin yardıma geldiği, küçük çocuğun vücudunu suyla yıkadıkları kameralara yansıyor. Olay sonrasında panikleyen babanın, anneyi sokak ortasında dövdüğü sonrasındaysa feryat ederek etrafa koşturdukları, küçük çocuğu kucaklayarak oradan uzaklaştıkları görülüyor.
Olayın yaşandığı anı gördüğünü ifade eden Mahmud Şamiye, "Bir ses geldi. Hemen dışarı çıktık. Baktık çocuğun elinde çatal. Trafoya sokmuş. Elinde patlamış. Anne ve babası geldi. Sonra bizim dükkana geldiler. Su istediler. Döktüm biraz. Yüzü, saçı hep siyah olmuş. Derisi soyulmuş. Hastaneye yoğun bakıma götürmüşler. Elektrik patladı. Şu an kestiler. Tamir yapıyorlar" dedi.