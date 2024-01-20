Elektrik trafosunda korkutan patlama! O anlar kamerada | Video 20.01.2024 | 09:33 Hatay’ın Antakya ilçesinde bir elektrik trafosunda meydana gelen patlama cep telefonu kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antakya ilçesi Tanışma Mahallesi'nde elektrik trafosunda patlama meydana geldi. Patlamada; trafodan çevreye kıvılcım yayıldı. Patlama esnasında çevrede herhangi bir araç veya vatandaşın bulunmaması olası bir tehlikeyi önlerken mahalle sakinlerinin patlama anında yaşadığı panik kamera görüntüsüne yansıdı. Cep telefonuyla görüntülenen patlama sonrası bölgede kısa süreli elektrik kesintisi oldu.