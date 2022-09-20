Video Yaşam Elektrik trafosunun yanındaki yangın yürekleri ağza getirdi | Video
Elektrik trafosunun yanındaki yangın yürekleri ağza getirdi | Video

Elektrik trafosunun yanındaki yangın yürekleri ağza getirdi | Video

20.09.2022 | 00:27

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde 100. Yıl mahallesinde boş bir arazide çıkan yangın elektrik trafosuna yakın olması sebebi ile çevredeki vatandaşların panik olmasına neden oldu.

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Edinilen bilgiye göre, Bandırma 100. Yıl mahallesinde boş bir arazide otluk kısımda aniden yangın çıktı çevredeki vatandaşlar elektrik trafosuna yaklaşan yangın sebebi ile panik yaşadı. Vatandaşların ihbarı üzerine İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede yangını söndürdü. Yangının çıkış nedeni bilinmiyor.

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