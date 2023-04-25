Elektrikli battaniyeden çıkan yangında hayatını kaybetti | Video 25.04.2023 | 11:05 BURSA’da bir apartmanın 3’üncü katında elektrikli battaniyeden çıktığı üzerinde durulan yangında dumandan etkilenen Bayram Ali Çetin (63), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Bursa'nın Orhangazi ilçesi Arapzade Mahallesi 6 No'lu Sokak'ta, 3 katlı bir apartmanın 3'üncü katında oturan 2 çocuk babası Bayram Ali Çetin'in evinde saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. Evden dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Eve giren ekipler, Çetin'i banyo girişinde yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Çetin, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. İlk incelemede elektrikli battaniyeden çıkmış olabileceği değerlendirilen yangınla ilgili soruşturma sürüyor.