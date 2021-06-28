Elektrikli bisikleti böyle çaldı | Video
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Osmaniye’de bir sitenin önündeki elektrikli bisikleti inceledikten sonra çalan şüpheli güvenlik kamerasından tespit edilerek yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Karaçay Mahallesi Kazım Karabekir Caddesi üzerinde bulunan bir sitenin girişine elektrikli bisikletini park eden şahıs geri döndüğünde bisikletinin yerinde olmadığını fark etti. Bisikletin çalındığını düşünen şahıs durumu polise bildirdi. İhbar üzerine hırsızlık olayının yaşandığı siteye Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yönlendirildi. Olay yerinde çalışma başlatan ekipler binanın güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Görüntüleri izleyen ekipler elektrikli bisikleti çalan şahsın daha önceden hırsızlık suçundan kaydı olan A.C. (40) olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takibin ardından şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan izlenen görüntülerde şahsın şarjlı bisikleti dakikalarca incelediği ardından park yerinden çıkartıp iterek olay yerinden uzaklaştığı görüldü.