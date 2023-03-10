Elektrikli bisikleti elini kolunu sallaya sallaya çaldı | Video 10.03.2023 | 12:47 Antalya'nın Alanya ilçesinde emekli bir kadına ait elektrikli bisikleti evinin önünden çalındı. Hırsızlık anı saniye saniye güvenlik kamerasına takıldı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Antalya'nın Alanya ilçesinde İlkay Güzel adlı emekli kadının evinin önünde bulunan ve emekli maaşından taksitle aldığı elektrikli bisikleti çalındı. Güvenlik kamerasına takılan görüntülerde, bisiklet ile olay yerine gelen hırsız elektrikli bisikletin yanına gelerek bir süre etrafı kolaçan etti. Ardından oradan uzaklaştı. 10 dakika sonra tekrar olay mahalline gelen hırsız önce elektrikli bisiklet üzerinde sigara içti sonra düzkontak yaparak çalıştırdığı bisiklete binerek oradan uzaklaştı.

Emekli kadın İlkay Güzel, emekli maaşından biriktirerek aldığı elektrikli bisikletin bulunması için karakola başvurduğunu söyleyerek, "En kısa sürede hırsızın yakalanmasını istiyorum. İnşallah bisikletim bulunur" dedi.