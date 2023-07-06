Elektrikli bisikletin kamyonetle çarpıştığı kaza kamerada; 1'i bebek 3 yaralı | Video 06.07.2023 | 15:38 Bursa'da, kamyonete çarpıp devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü Suriyeli Ahmet Abdullatif (69) ile eşi Fatma (26) ve 1 yaşındaki kızları Zehra Abdullatif yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Suriye uyruklu Ahmet Abdullatif, kullandığı elektrikli bisikletle Murat Caddesi'nde duran kamyonete yandan çarptı. Devrilen elektrikli bisikletten düşen sürücü ile arkasındaki eşi Fatma ve kızları Zehra Abdullatif yaralandı. Plakası belirlenemeyen kamyonet, hızla olay yerinden uzaklaştı. Kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar, tedaviye alındı. Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Polis, kamyonetin sürücüsünün kimliğini araştırıyor.