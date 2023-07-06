Elektrikli bisikletin kamyonetle çarpıştığı kaza kamerada; 1'i bebek 3 yaralı | Video
Bursa'da, kamyonete çarpıp devrilen elektrikli bisikletin sürücüsü Suriyeli Ahmet Abdullatif (69) ile eşi Fatma (26) ve 1 yaşındaki kızları Zehra Abdullatif yaralandı. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
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