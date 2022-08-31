Elektronik sigaralarla yakalandılar! Valizlerinden 4 bin adet çıktı | Video

İstanbul Havalimanı’nda iki elektronik sigara kaçakçısı yakalandı. Dört bin adet elektronik sigara tütünü ve 20 paket nargile tütünü ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali Geliş Katı'nda iki kişiyi durdurdu. Kıbrıs'tan ülkemize gelen ve yanlarında fazla sayıda valizleri bulunduğu tespit edilen Ş.D. ve Ö.Y.'nin valizlerinden dört bin adet elektronik sigara tütünü ve 20 paket nargile tütünü çıktı. İki suç ortağı da "Sigara Veya Alkol Kaçakçılığı" suçundan gözaltına alındı. O anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.