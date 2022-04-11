Eli sopalı şahsın sokakta yatan köpeğe saldırdığı anlar kamerada | Video

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Esenyurt’ta “Paşa” isimli sokak köpeği, gece saatlerinde bir caninin saldırısına uğradı. Eli sopalı saldırgan, uyuyan hayvana acımadan defalarca vururken, köpek kaçarak kendini kurtardı. Yaşanan o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı.
"HAYVAN ARTIK SOKAĞA GİRMİYOR"
Yaşanan olayı anlatan Esnaf Adam Bozkurt, "Biz mahallede esnaflarla birlikte 'Paşa' isimli sokak köpeğine bakıyoruz. Hayvana sürekli yemek veriyor ve yardımcı oluyoruz. Geçtiğimiz akşam ise caninin biri köpeğimizi dövmüş. Görüntülerden gördüğümüz kadarıyla, şahıs birden geliyor ve köpeğe sopayla vurmaya başlıyor. Daha sonra köpek kaçıyor ve şahıs da gidiyor. Bu caninin Allah cezasını versin. Paşa, artık hepimizden korkuyor ve yemek yemiyor. Hatta artık bu sokağa bile gelmiyor. Ona denecek bir şey bulamıyorum" dedi.