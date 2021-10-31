Video Yaşam Eli uzun masör yakalandı: Gözlem yapıp bilgi uçuruyormuş | Video
Eli uzun masör yakalandı: Gözlem yapıp bilgi uçuruyormuş | Video

Eli uzun masör yakalandı: Gözlem yapıp bilgi uçuruyormuş | Video

31.10.2021 | 12:35

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İstanbul’da “masaj” bahanesiyle girdiği evlerde keşif yaparak suç ortaklarına bilgi uçuran ve o adreslerde hırsızlık yapan üç şüpheli Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Çok sayıda suç kayıtları olduğu ortaya çıkan ve adliyeye sevk edilen şüphelilerden keşifçi masör Ercan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, evlere girdiği tespit edilen Oğuzhan A. ve Fatih A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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İstanbul Beşiktaş'ta yaşayan iş insanı H.A.Ç. iddiaya göre rahatlamak için evine masör çağırdı. Eve gelen masör Ercan A., H.A.Ç'ye masaj yapıp evden ayrıldı. Olayın ardından iki gün sonra H.A.Ç'nin evine hırsız girdi. Talihsiz adam, aralarında pırlanta broş, bileklik ve altın kolyesinin de bulunduğu ziynet eşyalarının çalındığını fark ederek durumu polise bildirdi. Olaya ilişkin çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını inceleme aldı. Ekipler, kimliklerini tespit ettiği şüpheli Oğuzhan A. ve Fatih A.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

SUÇ ORTAKLARI ENSELETTİ

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifadelerinde hırsızlığı üçüncü bir suç ortaklarının desteğiyle yaptıklarını ifade etti. Edinilen bilgiye göre şüphelilerin emniyetteki sorgusunda, masör Ercan A. ile iş birliği yaptıklarını itiraf etti.

LAF ARASINDA BİLGİ TOPLAMIŞ

Şüpheliler, Ercan A.'nın masaj bahanesiyle girdiği evde keşif yaptığı, masaj sırasında sohbet ettiği ev sahibinden hangi saatlerde evde olduğunu öğrenerek kendilerine bildirdiğini söyledi. Şüphelilerin ifadeleri doğrultusunda harekete geçen polis, peşine düştüğü Ercan A.'yı gözaltına aldı. Gözaltındaki şüphelilerin evinde yapılan arama çalışmalarında H.A.Ç.'ye ait 3 kol saati, bir gümüş tespih, bir pırlanta bileklik ve broş ile bir altın kolye ele geçirildi.

TUTUKLANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden keşifçi masör Ercan A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, evlere girdiği tespit edilen Oğuzhan A. ve Fatih A. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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