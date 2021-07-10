Elif Çakal'ın şüpheli ölümü olayında flaş gelişme! 2 kişi teslim oldu
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İstanbul Sultangazi'de 15 yaşındaki Elif Çakal'ın şüpheli ölümüyle ilgili aranan 2 kişi teslim oldu.
İstanbul Sultangazi Cebeci Taş Ocakları mevkiinde uçurumda cesedi bulunan Elif Çakal'in ölümüyle ilgili soruşturmada ortaya çıkan görüntüler sonrası yanındaki 2'si kadın 4 arkadaşı hakkında tekrar gözaltı kararı çıkarılmıştı. Adliyeye sevk edilen Senem T. (17) tutuklanırken diğer kız arkadaşı T.Y. (15) ise Ev Hapsi şartıyla adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.
Haklarında gözaltı kararı bulunan G.K. (22) ve U.B. (21) ise yaklaşık 1 hafta sonra teslim oldu. G.K. ve U.B.'nin Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde savcıya ifade verdiği belirtildi.