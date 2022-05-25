Video Yaşam Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti | Video
Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti | Video

Elinde bıçakla girdiği boş oteli yakmakla tehdit etti | Video

25.05.2022 | 15:35

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Antalya’da psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen bir kadın, kentsel dönüşüm nedeniyle boşaltılan bir otele girerek yakma girişiminde bulundu. Kendine bıçakla zarar vereceği tehdidine bulunup savcı ve jandarma olduğunu söyleyen kadının bir anlık dalgınlığından faydalanan polis arkadan yaklaşarak kadını etkisiz hale getirdi.

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Olay, Alanya ilçesi Güllerpınarı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen soyismi açıklanmayan Nilüfer isimli kadın, kentsel dönüşüm nedeniyle bir süredir boş olan bir otele girdi. Kadının otelin mutfak kısmında yangın çıkartmaya çalıştığını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Meydana gelen ufak çaplı yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, polis ekipleri kadını ikna çabalarına başladı.

POLİS ARKASINDAN YAKALAYARAK ETKİSİZ HALE GETİRDİ
Sık sık bağırarak önce jandarma ve savcı daha sonrada Mossad ajanı olduğunu iddia eden kadın, kendisinin paralel yapı ve FETÖ'nün bu hale getirdiğini söyledi. Olay yerine gelen Cumhuriyet Karakolu ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Uzun süren ikna çabalarına karşılık vermeyen kadın, eline aldığı bıçakla kendisine zarar vereceği tehdidinde bulunarak, polis ekiplerinin müdahalesini de engellemeye çalıştı. Bir süre devam eden ikna çabaları sonuç vermemesi üzerine devreye giren Alanya İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Cengiz Usta, kadını bir süre oyaladı. O esnada Cumhuriyet Karakoluna bağlı ekipler arkadan yaklaşıp kadının bıçak olan elini arkadan tuttu. Hemen ardından Emniyet Müdür Yardımcısı Usta ve ekipler kadını etkisiz hale getirdi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalede bulunan Nilüfer isimli kadın, daha sonra polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Mahalle sakini Şeker Taşlan, "Sabah bağırma sesleri duyduk. Kentsel dönüşüme giren bir binanın içerisine girmiş. Sanırım madde bağımlısı. tanımıyoruz, bilmiyoruz. Önce yangın çıkarttı. Polis, itfaiye geldi. Eline bıçak aldı, o yüzden polisler içeriye giremedi. 'FETÖ beni bu hale getirdi. Süleyman Soylu gelecek' diyordu" dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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