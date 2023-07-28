Elinde çiçekle yürüyen kadını vuran şüpheli yakalandı | Video
İZMİT'te elinde çiçek, arkadaşlarıyla birlikte yürüyen S.A. (37) adlı kadını elinden ve bacağından vuran B.İ., olayda kullandığı tabancayla birlikte yakalandı.
Polis ekipleri yaptığı çalışmayla şüphelinin B.İ. olduğunu tespit etti. B.İ., düzenlenen operasyonla olayda kullandığı tabancayla yakalandı. Gözaltına alınan B.İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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