Elinde pompalı tüfekle sokak ortasında ateş açtı | Video
Zonguldak'ta bir kişi, elindeki pompalı tüfekle sokak ortasında rastgele ateş açtı. Vatandaşlar panikle kaçışırken, zanlı polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.
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