Elindeki çakmak gazı bir anda alev aldı | Video
Pendik’te bir esnaf elindeki çakmağı doldurmak istedi. Ancak çakmak gazı bir anda alevlendi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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