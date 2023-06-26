Elindeki çakmak gazı bir anda alev aldı, yaşananlar kameraya yansıdı | Video
Pendik’te bir esnaf elindeki çakmağı doldurmak istedi. Ancak çakmak gazı bir anda alevlendi. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
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