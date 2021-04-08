Video Yaşam Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koştu ama kazaya engel olamadı | Video

Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koştu ama kazaya engel olamadı | Video

Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koştu ama kazaya engel olamadı | Video
08.04.2021 | 12:28

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Denizli’de kontrolsüz bir şekilde ilerleyen kağıt toplayıcısının elinden kaçırdığı seyyar arabasıi park halindeki otomobile çarptı. Elinden kaçırdığı arabanın peşinden koşan ancak kazaya engel olamayan kağıt toplayıcı kadın, hiç bir şey olmamış gibi eşyalarını toplayarak yoluna devam etti.

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Olay, Pamukkale ilçesi Toprak Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; kağıt toplamak için seyyar arabasıyla sokakta gezen kadın, kaldırımdan kağıtları alırken seyyar arabası bir anda hareket etmeye başladı. Seyyar araba üzerindeki malzemelerle kontrolsüz bir şekilde ilerlerken, kadın arkasından koşarak durdurmak istese de seyyar araba park halindeki bir otomobile çarptı. Kadın ardından yere düşen eşyaları tekrar arabanı üzerine koyarak hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Otomobil sahibi Ayşenur Elmas evinin önünde park halinde olan arabasıyla işe gitmek için hazırlanırken aynasının kırıldığını ve arabanın çamurluğunda kırık ile çiziklerin olduğunu fark etti. Bunun üzerine oturduğu apartmanın güvenlik kameralarını izleyen Elmas, görüntülerde bir kadının kağıt toplamak için kullanıldığı seyyar arabasını kontrol edemeyerek arabasına çarptığını gördü.

"BİR NEBZE NEZAKETEN ARAMASINI İSTERDİM"
Arabasının önünde numarası olduğunu ve kadının nezaketen de olsa armasını istediğini belirten Ayşenur Elmas, "Aracımı kendi binamın önüne koymuştum. Güvenlik kamerasıyla sürekli izlenimde. Aracımı akşam 20.30 gibi park ettim. Ertesi gün bir şey yoktu ve saat 13.00 gibi yanına geldiğimde ön tarafında hasar görmüştüm ve aynası ters dışarı doğru kırılmıştı. Yola çıkacağım için aynayı kendi elimle düzeltmek zorunda kaldım. Daha sonra apartmanın güvenlik kamerasını izlediğimde seyyar el arabasıyla hurdacı karton toplayan bayan arabasını kamera dışına götürüyor. Orada muhtemelen kendi işini görürken arabayı kontrol edemiyor ve araba gelerek şans eseri aracıma çarpıyor. Hepimizin başına gelebilirdi ve kimse böyle olsun istemezdi. İhmal var dikkat etmesi gerekirdi ama aracımın yanında telefon numaram yazıyordu. Bir nebze nezaketen aramasını isterdim" dedi.

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