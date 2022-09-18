Video Yaşam Eline aldığı sopayla, tartıştıkları şahısların arabasını böyle parçaladı | Video
Eline aldığı sopayla, tartıştıkları şahısların arabasını böyle parçaladı | Video

Eline aldığı sopayla, tartıştıkları şahısların arabasını böyle parçaladı | Video

18.09.2022 | 12:50

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

12 yaşındaki çocuğun doğum günü hediyesini böyle çaldı | Video 00:34
12 yaşındaki çocuğun doğum günü hediyesini böyle çaldı | Video 18.09.2022 | 12:50
Eline aldığı sopayla, tartıştıkları şahısların arabasını böyle parçaladı | Video 00:30
Eline aldığı sopayla, tartıştıkları şahısların arabasını böyle parçaladı | Video 18.09.2022 | 12:50
Ataşehir’de hareketli gece! Silahla vurulan şahıs ‘imdat’ diyerek yardım istedi | Video 02:05
Ataşehir’de hareketli gece! Silahla vurulan şahıs ‘imdat’ diyerek yardım istedi | Video 18.09.2022 | 12:50
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 00:54
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı | Video 18.09.2022 | 11:31
Damadı evleneceğine pişman ettiler! Vinçle kaldırıp böyle sallandırdılar | Video 03:33
Damadı evleneceğine pişman ettiler! Vinçle kaldırıp böyle sallandırdılar | Video 18.09.2022 | 10:58
İş yerindeki köpeği görüp bir anda kaçmaya çalıştı, seyir halindeki otomobil böyle çarptı | Video 00:13
İş yerindeki köpeği görüp bir anda kaçmaya çalıştı, seyir halindeki otomobil böyle çarptı | Video 18.09.2022 | 10:58
Köpekten kaçan motosikletli gence otomobil böyle çarptı | Video 02:37
Köpekten kaçan motosikletli gence otomobil böyle çarptı | Video 18.09.2022 | 10:58
Otobüs şoförü fenalaşan yolcusu için saniyelerle yarıştı | Video 07:17
Otobüs şoförü fenalaşan yolcusu için saniyelerle yarıştı | Video 18.09.2022 | 10:32
Onlarca silah parçasıyla yakalandı | Video 01:01
Onlarca silah parçasıyla yakalandı | Video 18.09.2022 | 10:28
Eminönü’nde bir poşet parayı havaya saçtı | Video 00:59
Eminönü'nde bir poşet parayı havaya saçtı | Video 18.09.2022 | 10:17
Beylikdüzü’nde kardeşine laf atanlara dehşeti yaşattı | Video 01:10
Beylikdüzü'nde kardeşine laf atanlara dehşeti yaşattı | Video 18.09.2022 | 10:17
Ünlü restoranda silahlı “fasıl” kavgası kamerada! Fenerbahçe tribün liderinin başında şişe kırdılar | Video 05:35
Ünlü restoranda silahlı “fasıl” kavgası kamerada! Fenerbahçe tribün liderinin başında şişe kırdılar | Video 18.09.2022 | 10:16
Teknede dengesini kaybedip camın üstüne düşen şahıs ağır yaralandı | Video 02:47
Teknede dengesini kaybedip camın üstüne düşen şahıs ağır yaralandı | Video 18.09.2022 | 10:16
Jandarma’dan lüks otomobil kaçakçılarına operasyon | Video 00:50
Jandarma'dan lüks otomobil kaçakçılarına operasyon | Video 18.09.2022 | 09:35
Hamile kadına motosiklet böyle çarptı! Anne ve ikiz bebekleri hayatını kaybetti | Video 02:43
Hamile kadına motosiklet böyle çarptı! Anne ve ikiz bebekleri hayatını kaybetti | Video 18.09.2022 | 09:35
Adana’da 10 katlı binada yangın! Yaralı adam balkon demirini kırarak kurtuldu | Video 01:18
Adana'da 10 katlı binada yangın! Yaralı adam balkon demirini kırarak kurtuldu | Video 18.09.2022 | 09:35
Balatlar kazısında Helenistik dönem mimarisi bulundu | Video 04:38
Balatlar kazısında Helenistik dönem mimarisi bulundu | Video 18.09.2022 | 09:09
Polisin alkollü sürücü ile imtihanı! Alkolmetreyi üflemek istemedi, cezayı duyunca ikna oldu | Video 02:24
Polisin alkollü sürücü ile imtihanı! Alkolmetreyi üflemek istemedi, cezayı duyunca ikna oldu | Video 18.09.2022 | 08:51
Bağcılar’da taksiciye saldırı! Fazladan istediği fişi vermeyen taksicinin boğazını kesti | Video 05:29
Bağcılar’da taksiciye saldırı! "Fazladan istediği fişi vermeyen taksicinin boğazını kesti" | Video 18.09.2022 | 08:50
Ankara’da kılıçlı ve silahlı soygun kamerada | Video 04:58
Ankara’da kılıçlı ve silahlı soygun kamerada | Video 18.09.2022 | 01:27

Esenyurt’ta bir kafenin valeleri ile yabancı uyruklu grup arasında çıkan kavgada, ortalık karıştı. Arkadaşlarının dayak yediğini gören bir şahıs ise eline aldığı demir sopa alarak karşı tarafın aracını parçaladı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, geçtiğimiz Cuma günü Esenyurt Atatürk Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre, bir kafenin valeleri ile yabancı uyruklu grup arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, vale arkadaşlarının dayak yediğini gören bir şahıs, eline aldığı demir sopayla karşı tarafa saldırdı. Yabancı uyruklu şahıslar, çevredeki vatandaşların müdahale etmesi ile kurtarılırken, bu seferde eli sopalı arkadaş, şahısların araçlarına saldırdı. Sopa ile ön farlarının kırılmasına tepki gösteren şahıslar, küfür ve hakaretlerin ardından yine saldırıya uğradı.

O ANLAR CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI
Çevredeki vatandaşların durumu yetkililere haber vermesi üzerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi olay yerine sevk edildi. Yaralılara sağlık ekipleri müdahale ederken, eli sopalı şahıs ve vale arkadaşları polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Olayın yaşandığı sırada bir şahsın, demir sopa ile karşı tarafın aracını parçaladığı o anlar ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA