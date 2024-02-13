Eline bıçak alan genç kız polislere zor anlar yaşattı | Video
Erzurum’da eline aldığı bıçakla polislere zor anlar yaşatan genç kız, hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.
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