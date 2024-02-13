Video Yaşam Eline bıçak alan genç kız polislere zor anlar yaşattı | Video
Eline bıçak alan genç kız polislere zor anlar yaşattı | Video

Eline bıçak alan genç kız polislere zor anlar yaşattı | Video

13.02.2024 | 12:28

Erzurum’da eline aldığı bıçakla polislere zor anlar yaşatan genç kız, hareketli saatlerin yaşanmasına neden oldu.

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Erzurum'un Yakutiye ilçesi Gölbaşı semtinde meydana gelen olay, vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. 17 yaşlarında bir genç kız elinde bıçak ile görülünce polise haber verildi. İhbar üzerine kızın yanına gelen polis ne yaptı ve ne dediyse genç kızı ikna edemedi. Polislerin ve çevredekilerin gitmesini isteyen genç kız, kendine zarar vermemesi için yapılan tüm çağrılara da cevap vermedi. Bu esnada bazı güvenlik güçleri kızla konuşmaya çalışırken polis memurlarından birisi boşluktan faydalanarak kızın elindeki kesici aleti aldı. Zor teskin edilen genç kız daha sonra sağlık görevlilerine teslim edildi.
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