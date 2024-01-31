Video Yaşam Elini kıyma makinesi sıkıştıran şahsı itfaiye kurtardı
Elini kıyma makinesi sıkıştıran şahsı itfaiye kurtardı

Elini kıyma makinesi sıkıştıran şahsı itfaiye kurtardı

31.01.2024 | 20:27

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde çalıştığı esnada sağ elini kıyma makinesine sıkıştıran şahsı itfaiye ekipleri kurtardı.

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