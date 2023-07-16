Video Yaşam Elini kolunu sallayarak geldi, aracı çalıp böyle gitti | Video
Elini kolunu sallayarak geldi, aracı çalıp böyle gitti | Video

Elini kolunu sallayarak geldi, aracı çalıp böyle gitti | Video

16.07.2023 | 09:14

Elazığ’da bir hırsız elini kolunu sallayarak geldiği sokakta bir otomobili çalarak kayıplara karıştı. Araç bulunarak sahibine teslim edilirken, şüpheli şahsın yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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Olay, gece saat 04.30 sıralarında Sürsürü Mahallesi Dumanlı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz tespit edilemeyen bir şüpheli, sokak üzerinde M.D.'ye ait 23 DK 757 plakalı otomobili çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anı ise bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Şüpheli şahsın sokak üzerinde tişörtünü çıkararak çok rahat bir şekilde ilerlemesi ve kısa bir sürede aracı çalıp götürmesi pes dedirtti.

Sabah kalktığında aracının olmadığını fark eden M.D., polise haber verdi. Olay yerine gelen ve inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli şahsın tespiti ve aracın bulunması için çalışma başlattı. Terk edilmiş halde bulunan otomobil, sahibine teslim edilirken şüpheli şahsın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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