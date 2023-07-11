Elini kolunu sallayarak geldi, telefonu çalıp böyle kaçtı | Video
Adana’da bir akaryakıt istasyonunda şüpheli elini kolunu sallayarak şarjdaki telefonu çaldı, sonra mutlu bir şekilde oradan ayrıldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olayın mağduru Yasin Ardıç, "Akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra yan tarafa doğru yanaştım. Bilgisayarımdan bir mail gönderme işim vardı. Bu sırada telefonumu şarja takmıştım, pençe kenarına. Yanımdan bir kişinin geçtiğini gördüm fakat bu durumu anlayamadım. Gayet rahat bir şekilde, telefonu aldı götürdü. Giderken de gayet mutluydu" dedi.
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