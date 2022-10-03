Elini kolunu sallayarak girdi, elektrikli bisikleti böyle çaldı | Video

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Eskişehir’de bir apartmana girerek elektrikli bisiklet çalan şahıs, güvenlik kameralarına yakalandı.
Hırsızlık anının saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdığı olayla ilgili şikayet üzerine polis ekiplerince çalışma başlatıldığı öğrenildi.