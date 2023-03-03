Elini tutup ‘abi beni bırakma’ dedi, ekipler enkaz altında kalan Muhammet'i 20 saatte kurtardılar | Video
Depremin ardından Hatay’da arama kurtarma çalışmalarına katılan Konya İtfaiyesinden Abdül Zengin, çalışmalar sırasında gözyaşlarını tutamadıkları anlar olduğunu söyledi. Zengin, enkaz altında kalan Muhammet isimli depremzedenin elini tutarak ‘abi beni bırakma’ demesini unutamadığını, 20 saatlik çalışmayla onu kurtardıklarını anlattı.
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