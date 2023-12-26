Elleri kelepçeli hastaneden kaçtı, sığındığı evin camında asılı kaldı | Video
Pendik’te elleri kelepçeli halde götürüldüğü hastaneden kaçan şahıs bir eve saklandı. Ev sahibinin polise ihbarı üzerine şahıs camdan sarkarak kaçmaya çalışırken, polislerin ve vatandaşların bacaklarından tutmasıyla camda asılı kaldı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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