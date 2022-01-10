Video Yaşam Ellerinde bıçaklar ile takip ettikleri iki kişiyi bıçakladılar, yerde tekmelediler | Video
Ellerinde bıçaklar ile takip ettikleri iki kişiyi bıçakladılar, yerde tekmelediler | Video

Ellerinde bıçaklar ile takip ettikleri iki kişiyi bıçakladılar, yerde tekmelediler | Video

10.01.2022 | 13:51

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde iki kişinin bıçaklandığı olay, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kalabalık grubun kentin en işlek yerinde ellerinde bıçaklarla dehşet saçması görüntülerde yer alıyor.

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