Elnare Kızmaz 35 erkeğin cinsel istismarına uğramıştı! Müge Anlı kahreden gerçeği açıkladı | Video
Müge Anlı 22 Kasım'da ortadan kaybolan Elnare Kızmaz'la ilgili son dakika bilgisini paylaştı. Balıkesir'de ortadan kaybolan Elnare Kızmaz'ın başına gelenler tüm Türkiye'nin kanını dondurmuştu. Yaşadığı köyde 35 kişinin taciz ve tecavüzüne uğrayan Kızmaz'a dair bir iz arayan ekipler çeşitli yerlere dağıtılmış kafatası ve kemiklere ulaşmıştı. Neredeyse tüm köyün tecavüzüne uğrayan Elnare Kızmaz'la ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.
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