Video Yaşam Emanet otomobille seyir halindeyken alt yola böyle uçtu | Video

Emanet otomobille seyir halindeyken alt yola böyle uçtu | Video

Emanet otomobille seyir halindeyken alt yola böyle uçtu | Video
17.05.2021 | 16:46

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Şişli’de emanet otomobille seyir halinde olan genç bir sürücü, direksiyonun boşalması sonucu kontrolden çıkan araçla aşağı yola uçtu. Feci kaza güvenlik kameralarına yansırken, ters dönen araçtan yara almadan çıkan sürücü bir süre kazanın şokunu atlatamadı. Araçtan kopan bir parça ise park halindeki aracın camına çarptı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, saat 08.00 sıralarında Şişli İnönü Mahallesi Sazlıdere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde babasının arkadaşına ait olan otomobille seyir halinde olan 20 yaşındaki Furkan Çakmak, aracın direksiyonunun boşalması sonucu kontrolü kaybetti. Cadde üzerinde birkaç kez yalpalayan araç yol kenarındaki demir bariyerleri parçalayarak aşağı yola uçtu. Ters dönen araçta mahsur kalan genç, o esnada işyerinin önünde aracın içerisinde bekleyen Kamil Köse ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kaza esnasında araçtan kopan bir demir parça ise Köse'nin içerisinde bulunduğu aracın camına çarptı.

YALPALAYAN ARAÇ AŞAĞIYA BÖYLE UÇTU
Feci kaza ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kontrolden çıkan araç yalpalamaya başlıyor. Araç daha sonra Demir bariyerlere çarparak aşağı sokağa uçuyor. Kazayı gören vatandaşlar koşarak aracın başına geliyor. Kazanın ardından gencin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. İncelemelerin ardından araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. Kazayı yaşayan genç ve olay yerine gelen ailesi ise onu teselli etmeye çalıştı.

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