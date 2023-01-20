Video Yaşam Emekli imam oğlunun mezarına giderken kazada öldü! Feci kaza kamerada | Video
Emekli imam oğlunun mezarına giderken kazada öldü! Feci kaza kamerada | Video

Emekli imam oğlunun mezarına giderken kazada öldü! Feci kaza kamerada | Video

20.01.2023 | 14:07

Küçükçekmece’de yaşayan emekli imam, oğlunun mezarına gitmek için yolun karşısına geçtiği sırada araba çarptı. Kazada emekli imam Şerif Uğur, hayatını kaybederken yanında bulunan öğrencisi de yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, dün saat 17.00 sıralarında Küçükçekmece Kanarya Mahallesi Halkalı Gümrük Yolu'nda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Kur'an kursu öğrencisi ile beraber oğlunun mezarına giden emekli imam Şerif Uğur, yolun karşına geçmeye çalıştığı sırada, henüz sürücü kimliği bilinmeyen bir otomobil şoförü çarptı. Çarpmanın etkisiyle Uğur ve öğrencisi yola savruldu. Ağır yaralanan emekli imam Uğur, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Hayati tehlikesi olmayan öğrencinin tedavisi ise devam ettiği öğrenildi. Emniyette ifadesi alınan sürücünün savcılık talimatıyla serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı. Hayatını kaybeden emekli imam Şerif Uğur cenazesi ise otopsi işlemlerinin ardından öğle namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Helallik alınan Uğur'un cenazesi defnedilmek üzere memleketi Mardin'in Nusaybin ilçesine götürüldü. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken görüntüde, yeşil ışıkta geçtiği ileri sürülen Uğur, çarpmanın etkisiyle havaya savrulduğu görülüyor.

"ÇARPAN KİŞİ MASUMDU"
Öte yandan kazaya ilişkin konuşan Şerif Uğur'un oğlu Sadullah Uğur, "Babam her Perşembe günü mezarlığa gidiyordu. Bu Perşembe günü de giderken karşıdan karşıya geçerken babama çarpıyor. Biz de hemen hastaneye götürdük orada da çok ilgilendiler ama maalesef hakkın rahmetine kavuştu. Babam büyük bir alimdi büyük bir seydaydı, mekanı cennet olsun. Daha önce Mardin Nusaybin ilçesinde 30 sene imamlık yapmıştır, emekli olduktan sonra Küçükçekmece Kanarya Mahallesi'nde bir medresede hizmet yapmaya başladı. Elhamdülillah çevresiyle davasıyla İslam'a ve insanlara hizmet etti. Babam çok büyük bir alim olduğu için çevresinde çok insan toplandı seveni çoktu. Çarpan kişi masumdu bilmeyerek oldu. Babamın da suçu vardı kırmızı ışıkta geçiyordu. Görmeden çarpmış. Bizim kanaatimiz o şekilde. Allah rahmet eylesin" dedi.

"TALEBESİYLE HAVAYA SAVRULDU"
Kaza hakkında konuşan görgü tanığı Ramazan Yusufoğlu, "Seyda her Perşembe mezarlığa giderdi. Arabasını iş yerimizin önüne park edip, gitti. Karşıya geçerken araba çarptı. Talebesiyle havaya savruldu. Vefat etmiş, Allah rahmet eylesin" diye konuştu.

Öte yandan kazayla ilgili başlatılan inceleme sürerken kazada hayatını kaybeden emekli imam Şerif Uğur'un, mahallede öğrencilere Kuran ve İslami ilimler verdiği öğrenildi.

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