Video Yaşam Emekli karı-kocanın cinayetinde şok detaylar. Katil zanlıları öğrencileri çıktı | Video

Emekli karı-kocanın cinayetinde şok detaylar. Katil zanlıları öğrencileri çıktı | Video

Emekli karı-kocanın cinayetinde şok detaylar. Katil zanlıları öğrencileri çıktı | Video
23.03.2021 | 15:34

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Adana'nın Karaisalı ilçesinde emekli çifti öldüren 4 zanlıdan 2’sinin emekli öğretmenin öğrencisi olduğu, emekli çiftin bir gün önce evlerine misafirliğe gelen zanlılara yardım da ettiği öğrenildi.

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Edinilen bilgiye göre, olay, dün Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesinde dün meydana geldi. Adana İl Sağlık Müdürlüğünden emekli Mehmet Fevzi Atay ve emekli öğretmen eşi Elif Atay çiftinden haber alamayan akrabaları öğleden sonra evlerine gitti. Ancak çift kapıyı açmayınca akrabaları şüphelenip durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, eve girdiğinde karı-kocayı vurulmuş halde buldu. Jandarma ekipleri, olayı aydınlatmak için çalışma başlattı. Jandarma olay yeri ekipleri ise evde parmak izi ve delil çalışması topladı.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından karı kocanın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Jandarma yaptığı çalışmada emekli çiftin evde olmadığı sırada eve A.Ü., O.Ü.'nün eve hırsızlık amaçlı girdiği A.A. ve E.K'nin ise onlara gözcülük yaptığı zanlıların evde bulunan 7 bileziği çaldıklarını ancak bu sırada karı kocanın eve geldiğini bu nedenle çifti silahla öldürdüklerini belirledi.

"ÖNCE KOCAYI SONRA KARISINI ÖLDÜRDÜ"
Zanlılardan O.Ü.'nün tabancayı kullandığı gözaltında da her şeyi itiraf ettiği öğrenildi. Jandarmanın yaptığı çalışmada A.Ü.'nün arkadaşlarıyla birlikte eve bir gün önce gelip keşif yaptıkları değerli eşya olup olmadığına baktıkları, Atay çiftinin evden çıktığını görünce de dün hırsızlık amaçlı eve girdikleri, bilezikleri alırken çiftin geldiğini, bu nedenle O.Ü.'nün önce kocayı göğsüne bir el ateş ettiği daha sonrada karısının kafasına tabancayla vurup yere düşürdükten sonra ensesine bir el ateş ederek öldürdüğü belirlendi. Ayrıca zanlıların kadının kolundaki bilezikleri de alıp evden kaçtığı saptandı.

Zanlılardan O.Ü.'nün Mehmet Fevzi Atay'ın uzaktan akrabası olduğu, bir süredir arkadaşlarıyla birlikte Atay'ın yanına gelip gittiği Atay'ında gençlere sürekli yardım ettiği öğrenildi. Ayrıca zanlıların olaydan bir gün öncede Atay'ın evine gelerek misafir olduğu Atay çiftinin zanlıları ağırladığı belirlendi. Zanlılardan A.Ü.'nün ve O.Ü.'nün emekli öğretmen Elif Atay'ında öğrencisi olduğu öğrenildi. Zanlıların jandarmadaki sorgusu devam ederken çiftin cenazesi yakınları tarafından adli tıp kurumu morgundan alındı.

Yakınları cenazeleri alırken gözyaşlarını tutamadı. Çiftin cenazesi Kabasakal Mezarlığında toprağa verildi.

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