Video Yaşam Emeklilik sevincini pazar tezgahında paylaşmıştı, o esnaftan vatandaşa yeni jest | Video
Emeklilik sevincini pazar tezgahında paylaşmıştı, o esnaftan vatandaşa yeni jest | Video

Emeklilik sevincini pazar tezgahında paylaşmıştı, o esnaftan vatandaşa yeni jest | Video

05.02.2023 | 16:05

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kurulan pazarda tezgah açan esnaf, geçtiğimiz hafta "EYT'den emekli oldum" diyerek tüm ürünlerini 5 liradan satmıştı. Esnaf, 25 Mart'ta ilk emekli maaşını alacağını belirterek, bir kamyon dolusu ürünü yeniden 5 liradan satacağını söyledi.

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Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yetiştirdiği ürünleri, 20 yıldır Mudurnu'da kurulan pazarda satan 56 yaşındaki Coşkun Ak, geçtiğimiz hafta emeklilik sevinci yaşamıştı. Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olacağını söyleyen Ak, tezgahındaki tüm ürünleri 5 liraya düşürmüştü. Daha sonra gittiği semt pazarlarında vatandaşların ilgisiyle karşılaşan Ak, 25 Mart'ta ilk emekli maaşını alacağını söyleyerek, bir kamyon dolusu ürünü 5 liradan satacağını belirtti.

"BİR KAMYON ÜRÜN YIKAYACAĞIM BURAYA, 5 LİRAYA SATACAĞIM"
Coşkun Ak, "Allah nasip ederse mart ayının 25'inde emekli maaşımı alacağım. Maaşımı aldığım gün burada yine aynı ucuz ürünü satacağım. 25 Mart'ta gelin buraya, ne alırsanız 5 lira olacak. Bir kamyon ürün yıkayacağım buraya, 5 liraya satacağım. Ürün benim, tarla benim. Kendi üretimimi satarım kimse karışamaz. Maaşım var benim artık. Kendi ürünüm bedava satsam ne olacak?" dedi.

"TELEFONLARIMIZ SUSMADI"
Pazarcı Coşkun Ak'ın eşi Günay Ak ise geçen hafta tezgahtaki tüm ürünleri 5 liradan sattıklarını ifade ederek, "Gittiğimiz Nallıhan ve Seben pazarlarında telefonlarımız susmadı. '5 liraya sattığınız ürünlerden bizde istiyoruz' diyenler oldu. Ucuz ürün istiyorlar. O günkü sevincimizden dolayı öyle bir indirim yaptık. Eşim, 'EYT'den maaşımı aldığım gün bir kamyon ürün dağıtacağım' diyor. Tabii maaşını alsın yaparız neden olmasın. Kendi üretimimiz, kendimiz yetiştiriyoruz. Uygun fiyata satabiliriz" diye konuştu.

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