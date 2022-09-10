Video Yaşam Emeklinin maaşına göz diken şahıs tutuklandı | Video
Emeklinin maaşına göz diken şahıs tutuklandı | Video

Emeklinin maaşına göz diken şahıs tutuklandı | Video

10.09.2022 | 11:35

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Emeklinin maaşına göz diken şahıs tutuklandı | Video 00:29
Emeklinin maaşına göz diken şahıs tutuklandı | Video 10.09.2022 | 11:35
İstanbul’da terör operasyonu! PKK üyesi tutuklandı | Video 00:28
İstanbul'da terör operasyonu! PKK üyesi tutuklandı | Video 10.09.2022 | 11:33
600 bin liralık altın takımı denemek için taktı, silahı çekip kaçtı | Video 01:23
600 bin liralık altın takımı denemek için taktı, silahı çekip kaçtı | Video 10.09.2022 | 11:33
Otomobil koyun sürüsüne daldı: 20 koyun telef oldu | Video 00:29
Otomobil koyun sürüsüne daldı: 20 koyun telef oldu | Video 10.09.2022 | 11:32
Kenevir serasında suçüstü yakalandılar | Video 00:51
Kenevir serasında suçüstü yakalandılar | Video 10.09.2022 | 11:29
Hırsızlık şüphelileri ne buldularsa çaldılar... O anlar kamerada 01:30
Hırsızlık şüphelileri ne buldularsa çaldılar... O anlar kamerada 10.09.2022 | 10:04
Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı | Video 01:10
Sörf tahtasından 4 kilo uyuşturucu çıktı | Video 10.09.2022 | 09:38
Elektrik direğine çarpan kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 00:54
Elektrik direğine çarpan kamyonet hurdaya döndü: 1 ölü, 1 yaralı | Video 10.09.2022 | 09:05
Ünlü şarkıcı Pınar Aylin Milyoner’e konuk oldu! | Video 07:22
Ünlü şarkıcı Pınar Aylin Milyoner'e konuk oldu! | Video 09.09.2022 | 23:44
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran an! Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz evlilik teklifi! | Video 04:55
Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran an! Kim Milyoner Olmak İster’de sürpriz evlilik teklifi! | Video 09.09.2022 | 22:25
Mersin’de 111 adrese uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı | Video 00:58
Mersin’de 111 adrese uyuşturucu operasyonu: 60 gözaltı | Video 09.09.2022 | 16:08
Muğla’da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Tüm ekipler seferber edildi | Video 01:10
Muğla’da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Tüm ekipler seferber edildi | Video 09.09.2022 | 16:04
Vicdansız çeteye operasyon… Kanser hastalarının ilaçlarını sattılar | Video 01:05
Vicdansız çeteye operasyon… Kanser hastalarının ilaçlarını sattılar | Video 09.09.2022 | 15:53
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu maddelerinin çetelesini tutmuşlar 00:30
Kayseri’de uyuşturucu operasyonu! Uyuşturucu maddelerinin çetelesini tutmuşlar 09.09.2022 | 15:40
DEAŞ’lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adliyeye sevk edildi! Yeni detaylar ortaya çıktı | Video 00:26
DEAŞ’lı Bashar Hattab Ghazal Al Sumaidai adliyeye sevk edildi! Yeni detaylar ortaya çıktı | Video 09.09.2022 | 15:38
PKK’nın finans kaynağına darbe! 1 milyon kök kenevir ele geçirildi | Video 00:05
PKK’nın finans kaynağına darbe! 1 milyon kök kenevir ele geçirildi | Video 09.09.2022 | 15:36
Bakırköy’de hırsızlık anları kamerada! Çalıntı araçla yakalandılar | Video 05:06
Bakırköy'de hırsızlık anları kamerada! Çalıntı araçla yakalandılar | Video 09.09.2022 | 14:27
Cani kocanın dehşet saçtığı yeni görüntüler ortaya çıktı! “Ben ihanet etmedim” sözleri dikkat çekti | Video 02:52
Cani kocanın dehşet saçtığı yeni görüntüler ortaya çıktı! “Ben ihanet etmedim” sözleri dikkat çekti | Video 09.09.2022 | 13:02
Boyları 4 metreyi bulan ağaç büyüklüğünde kenevir ele geçirildi | Video 00:41
Boyları 4 metreyi bulan ağaç büyüklüğünde kenevir ele geçirildi | Video 09.09.2022 | 13:02
Kocaeli’de şaşkınlık veren olay! Yoldan geçen aracın önüne böyle atladı | Video 01:06
Kocaeli'de şaşkınlık veren olay! Yoldan geçen aracın önüne böyle atladı | Video 09.09.2022 | 13:02

Gaziantep’te bankamatikten emekli maaşı çeken bir kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Gaziantep Şahinbey ilçesinin Bey mahallesinde meydana gelen olayda, ATM cihazından emekli maaşını çekmek isteyen yaşlı bir kişi, cihazın yanında bekleyen bir kişiden yardım istedi. Kartın cihazda sıkıştığını söyleyen şüpheli yaşlı adamı merkezdeki banka şubesine yönlendirdikten sonra kartı alarak başka bir cihazdan parayı çekip kayıplara karıştı. Bankaya giden yaşlı adam, parasının çekildiğini öğrenince polise başvurdu.

Bankanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahsı tespit etti. Yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan M.S. adlı şüpheli sek edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA