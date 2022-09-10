Emeklinin maaşına göz diken şahıs tutuklandı | Video

Gaziantep’te bankamatikten emekli maaşı çeken bir kişiyi dolandıran şüpheli tutuklandı.

Gaziantep Şahinbey ilçesinin Bey mahallesinde meydana gelen olayda, ATM cihazından emekli maaşını çekmek isteyen yaşlı bir kişi, cihazın yanında bekleyen bir kişiden yardım istedi. Kartın cihazda sıkıştığını söyleyen şüpheli yaşlı adamı merkezdeki banka şubesine yönlendirdikten sonra kartı alarak başka bir cihazdan parayı çekip kayıplara karıştı. Bankaya giden yaşlı adam, parasının çekildiğini öğrenince polise başvurdu.

Bankanın güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahsı tespit etti. Yapılan çalışma sonucu gözaltına alınan M.S. adlı şüpheli sek edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.