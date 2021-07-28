Video Yaşam Emine Erdoğan, ses telleri kesilen köpeği Yonca Evcimik’e emanet etti | Video

Emine Erdoğan, ses telleri kesilen köpeği Yonca Evcimik’e emanet etti | Video

Emine Erdoğan, ses telleri kesilen köpeği Yonca Evcimik’e emanet etti | Video
28.07.2021 | 16:23

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan, Keçiören Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi’nde tedavisi devam eden ses telleri kesilen köpeği Sanatçı Yonca Evcimik’e emanet etti. Erdoğan ve Evcimik arasında renkli bir diyalog yaşandı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Belediyeler Birliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen "Sahipsiz Evcil ve Sokak Hayvanlarının Barınma ve Beslenme Şartlarının İyileştirilmesi Fikir ve Proje Yarışması" ödül törenine katıldı. Erdoğan program sonrası , Keçiören Belediyesi Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi altında olan ses telleri kesilen köpeği sanatçı Yonca Evcimik'e emanet etti. Erdoğan ve Evcimik arasında renkli bir diyalog yaşandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Başkanı, Tokat Milletvekili Özlem Zengin, ise "Çok uğraştık bu kanun çıksın diye açıkçası. Bu protokoller çok önemli" dedi.

Belediyelerin bu konuda önemli katkıları olduğunu belirten Özlem Zengin, "Artık kanunun hayat bulması için çalışacağız. Mecliste sivil toplumla birlikte çalıştığımız önemli bir kanun oldu" diye konuştu.

Yonca Evcimik ise sahiplendiği köpeğin ses tellerinin olmadığını bilmediğini onu daha çok koruyacağını belirtti.

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