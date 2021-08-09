Eminönü'nde binanın çatı katındaki jeneratörde yangın | Video

Eminönü Mahmutpaşa yokuşu sokakta bir binanın çatı kısmında bulunan jeneratörde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın klima motorlarına da sıçradı. Yangında yükselen dumanlar paniğe yol açarken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.