Eminönü'nde bir poşet parayı havaya saçtı | Video

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OTOMATİK OYNAT
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Balıkesir'de hücre evine operasyon! EYP'ler yakalandı | Video 17.09.2022 | 23:41
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Isparta’da kendinden haber alınamayan adam evinde ölü bulundu | Video 17.09.2022 | 23:01
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Tokat'ta ekmek fabrikasında yangın | Video 17.09.2022 | 22:10
Eminönü'nde bir kişi poşet dolusu paraları havaya saçtı. Çevredekiler paraları toplayıp poşete koyduğu sırada aynı kişi poşeti alıp yine paraları havaya attı.