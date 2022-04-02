Eminönü’nde ilk iftar öncesi yoğunluk yaşandı | Video

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İstanbul Eminönü’nde Ramazan ayının ilk gününde iftara saatler kala yoğunluk yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar hem gezdi, hem de iftarlık alışverişini tamamladı.